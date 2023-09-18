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  4. РАМОС о дебютном матче за Севилью: «Я испытал очень сильные эмоции»
Испания
18 сентября 2023, 11:23 |
268
0

РАМОС о дебютном матче за Севилью: «Я испытал очень сильные эмоции»

Испанский защитник сыграл первый матч за свой родной клуб после возвращения

18 сентября 2023, 11:23 |
268
0
РАМОС о дебютном матче за Севилью: «Я испытал очень сильные эмоции»
Marca. Серхио Рамос

Защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал победу в матче с «Лас-Пальмасом» (1:0) в чемпионате Испании.

«Больше всего доволен результатом после тяжёлого старта для команды. У нас было одно преимущество – домашний стадион. Мы играли с большой интенсивностью, и вы могли видеть, что мы конкурентоспособны. Команда действовала хорошо, мы сильно прессинговали. Самое главное – заработали три важных очка.

Я испытал очень сильные эмоции. Очень волнующе воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами. Пусть эта победа станет началом хорошей серии», – сказал Рамос.

Напомним, «Севилья» победила «Лас-Пальмас» в матче испанской Примеры со счётом 1:0. Для Рамоса эта игра стала первой за «Севилью» после возвращения в клуб. В предыдущий раз он выходил на поле в составе «Севильи» 28 августа 2005 года.

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Серхио Рамос Севилья Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ФК Севилья
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