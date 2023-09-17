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Чемпионат Испании
Севилья
17.09.2023 19:30 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
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Испания
17 сентября 2023, 22:06 |
108
0

Севилья минимально переиграла Лас–Пальмас и добыла первые очки

Завершился очередной матч 5-го тура Ла Лиги

17 сентября 2023, 22:06 |
108
0
Севилья минимально переиграла Лас–Пальмас и добыла первые очки
Marca. Севилья – Лас-Пальмас

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Лас-Пальмас». Игру принимал стадион «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче провёл на 71-й минуте бельгиец Доди Лукебакио, вышедший на замену во втором тайме.

Ла Лига. 4-й тур. 17 сентября.

Севилья – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Лукебакио, 71.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
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Источник Sport.ua
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