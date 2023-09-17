Севилья минимально переиграла Лас–Пальмас и добыла первые очки

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Лас-Пальмас». Игру принимал стадион «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче провёл на 71-й минуте бельгиец Доди Лукебакио, вышедший на замену во втором тайме.

Ла Лига. 4-й тур. 17 сентября.

Севилья – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Лукебакио, 71.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.