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Украина. Вторая лига18 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:41
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Карпаты-2 – Металлург-2, Кудровка – Чайка, Звягель – Реал Фарма. LIVE
Смотрите онлайн 18 сентября видеотрансляцию поединков 8-го тура Второй лиги
18 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:41
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18 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 8-й тур, 18 сентября
- 12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье
- 13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка
- 15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей тура
12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье
13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка
15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса
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