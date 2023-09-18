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Карпаты-2
18.09.2023 12:00 - : -
Металлург-2 Зп
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Украина. Вторая лига
18 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:41
8
0

Карпаты-2 – Металлург-2, Кудровка – Чайка, Звягель – Реал Фарма. LIVE

Смотрите онлайн 18 сентября видеотрансляцию поединков 8-го тура Второй лиги

18 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:41
8
0
Карпаты-2 – Металлург-2, Кудровка – Чайка, Звягель – Реал Фарма. LIVE
СК Чайка

18 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 8-й тур, 18 сентября

  • 12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье
  • 13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка
  • 15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей тура

12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье

13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка

15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса

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Источник Sport.ua
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