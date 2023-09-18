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Украина. Вторая лига
18 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:20
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Удачный дебют Шищенко. Звягель нанес разгромное поражение одесской команде

Команда из Житомирской области забила 4 мяча в ворота ФК Реал Фарма

18 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 18 сентября 2023, 22:20
140
0
Удачный дебют Шищенко. Звягель нанес разгромное поражение одесской команде
ФК Полесье. Сергей Шищенко

18 сентября состоялись поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Удачным оказался дебют Сергея Шищенко, сменившего во главе команды Звягель Юрия Максимова, который ушел в «Днепр-1».

Команда из Житомирской области нанесла разгромное поражение одесскому ФК Реал Фарма (4:0) и вошла в группу лидеров.

Топ-4 в турнирной таблице: Дружба (18), ЮКСА (17), Чайка и Звягель (по 16). Гарантированно повысится в классе одна команда, еще две сыграют плей-офф с аутсайдерами Первой лиги.

Вторая лига. 8-й тур, 18 сентября

12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье – 3:1

Голы: Фетько, 15, 45, Скороход, 38 – Ковальский, 17 (пен).

13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка – 1:0

Гол: Коваль, 75.

15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса – 4:0

Голы: Волынец, 45, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83.

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Реал Фарма Чайка Петропавловская Борщаговка Звягель Металлург-2 Запорожье Кудровка Сергей Шищенко дебют
Источник Sport.ua
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