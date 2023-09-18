Удачный дебют Шищенко. Звягель нанес разгромное поражение одесской команде
Команда из Житомирской области забила 4 мяча в ворота ФК Реал Фарма
18 сентября состоялись поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Удачным оказался дебют Сергея Шищенко, сменившего во главе команды Звягель Юрия Максимова, который ушел в «Днепр-1».
Команда из Житомирской области нанесла разгромное поражение одесскому ФК Реал Фарма (4:0) и вошла в группу лидеров.
Топ-4 в турнирной таблице: Дружба (18), ЮКСА (17), Чайка и Звягель (по 16). Гарантированно повысится в классе одна команда, еще две сыграют плей-офф с аутсайдерами Первой лиги.
Вторая лига. 8-й тур, 18 сентября
12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье – 3:1
Голы: Фетько, 15, 45, Скороход, 38 – Ковальский, 17 (пен).
13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка – 1:0
Гол: Коваль, 75.
15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса – 4:0
Голы: Волынец, 45, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83.
Турнирная таблица
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