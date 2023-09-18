Удачный дебют Шищенко. Звягель нанес разгромное поражение одесской команде

18 сентября состоялись поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Удачным оказался дебют Сергея Шищенко, сменившего во главе команды Звягель Юрия Максимова, который ушел в «Днепр-1».

Команда из Житомирской области нанесла разгромное поражение одесскому ФК Реал Фарма (4:0) и вошла в группу лидеров.

Топ-4 в турнирной таблице: Дружба (18), ЮКСА (17), Чайка и Звягель (по 16). Гарантированно повысится в классе одна команда, еще две сыграют плей-офф с аутсайдерами Первой лиги.

Вторая лига. 8-й тур, 18 сентября

12:00. Карпаты-2 Львов – Металлург-2 Запорожье – 3:1

Голы: Фетько, 15, 45, Скороход, 38 – Ковальский, 17 (пен).

13:30. Кудровка – Чайка П.Борщаговка – 1:0

Гол: Коваль, 75.

15:00. Звягель – Реал Фарма Одесса – 4:0

Голы: Волынец, 45, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83.

Турнирная таблица