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Украина. Вторая лига18 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:54
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Карпаты-2 – Металлург-2, Звягель – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 сентября трансляции матчей Второй лиги
18 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:54
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В понедельник, 18 сентября, состоятся три поединка 8-го тура чемпионата Украины во Второй лиге среди клубов Профессиональной футбольной лиги.
18 сентября (понедельник)
- 12:00. Карпаты-2 – Металлург-2
- 13:30. Кудровка – Чайка
- 15:00. Звягель – Реал Фарма
Турнирная таблица Второй лиги
12:00. Карпаты-2 - Металлург-2
13:30. Кудровка – Чайка
15:00. Звягель – Реал Фарма
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