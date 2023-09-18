Карпаты-2 – Металлург-2, Звягель – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE

В понедельник, 18 сентября, состоятся три поединка 8-го тура чемпионата Украины во Второй лиге среди клубов Профессиональной футбольной лиги.

18 сентября (понедельник)

12:00. Карпаты-2 – Металлург-2

13:30. Кудровка – Чайка

15:00. Звягель – Реал Фарма

Турнирная таблица Второй лиги

12:00. Карпаты-2 - Металлург-2

13:30. Кудровка – Чайка

15:00. Звягель – Реал Фарма