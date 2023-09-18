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Чемпионат Украины
Карпаты-2
18.09.2023 12:00 - : -
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:54
58
0

Карпаты-2 – Металлург-2, Звягель – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 сентября трансляции матчей Второй лиги

18 сентября 2023, 08:32 | Обновлено 18 сентября 2023, 08:54
58
0
Карпаты-2 – Металлург-2, Звягель – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ Украины

В понедельник, 18 сентября, состоятся три поединка 8-го тура чемпионата Украины во Второй лиге среди клубов Профессиональной футбольной лиги.

18 сентября (понедельник)

  • 12:00. Карпаты-2 – Металлург-2
  • 13:30. Кудровка – Чайка
  • 15:00. Звягель – Реал Фарма

Турнирная таблица Второй лиги

12:00. Карпаты-2 - Металлург-2

13:30. Кудровка – Чайка

15:00. Звягель – Реал Фарма

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смотреть онлайн Вторая лига Украины
Источник Sport.ua
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