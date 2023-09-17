Эмполи пропустил 7 мячей от Ромы. Коваленко наблюдал со скамейки

Сегодня, 17 сентября, «Рома» на домашнем «Стадио Олимпико» принимала «Эмполи».

Столичный клуб разгромил соперника со счетом 7:0. Дублем отметился Пауло Дибала. Новички римлян Ромелу Лукаку и Ренату Санчеш забили свои дебютные голы за новый клуб. Результативными ударами также отметились Брайан Кристанте и Джанлука Манчини.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал матч на скамье запасных и на поле в итоге не появился.



Серия А. 4 тур, 17 сентября.

Рома – Эмполи – 7:0

Голы: Дибала 2, 55, Санчеш, 8, Грасси, 35 (автогол), Кристанте, 80, Лукаку, 82, Манчини, 86.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.



ОБЗОР МАТЧА:

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