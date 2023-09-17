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Чемпионат Италии
Рома
17.09.2023 21:45 – FT 7 : 0
Эмполи
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Италия
17 сентября 2023, 23:53 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:04
225
1

Эмполи пропустил 7 мячей от Ромы. Коваленко наблюдал со скамейки

Римский клуб отгрузил семь мячей сопернику

17 сентября 2023, 23:53 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:04
225
1
Эмполи пропустил 7 мячей от Ромы. Коваленко наблюдал со скамейки
ФК Рома. Пауло Дибала

Сегодня, 17 сентября, «Рома» на домашнем «Стадио Олимпико» принимала «Эмполи».

Столичный клуб разгромил соперника со счетом 7:0. Дублем отметился Пауло Дибала. Новички римлян Ромелу Лукаку и Ренату Санчеш забили свои дебютные голы за новый клуб. Результативными ударами также отметились Брайан Кристанте и Джанлука Манчини.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал матч на скамье запасных и на поле в итоге не появился.

Серия А. 4 тур, 17 сентября.

Рома – Эмполи – 7:0
Голы: Дибала 2, 55, Санчеш, 8, Грасси, 35 (автогол), Кристанте, 80, Лукаку, 82, Манчини, 86.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

ОБЗОР МАТЧА:

>

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
35’
ГОЛ ! Автогол забил Альберто Грасси (Эмполи).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (Рома).
2’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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Рома Рим Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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Octopus
Рома 11-6 разница забитых, благодаря семерке аутсайдеру, и уже типа старт не провальный
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