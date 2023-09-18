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18 сентября 2023, 07:54 |
731
3

Жозе МОУРИНЬО: «Мне жаль Эмполи»

Португалец – о крупной победе «Ромы» над «Эмполи»

18 сентября 2023, 07:54 |
731
3
Жозе МОУРИНЬО: «Мне жаль Эмполи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о разгроме подопечными «Эмполи» (7:0) в матче 4-го тура Серии А.

«Мне жаль «Эмполи», но это футбол – иногда такое бывает. Для меня не было важно, чтобы Лукаку забил свой дебютный гол за «Рому». Может быть, это было важно для него. А я забочусь о команде, независимо от того, забивает он или нет, для меня ничего не меняется.

Я забочусь о том, чтобы он предоставил команде другой профиль, мы должны научиться играть лучше с ним, а он с нами. Нам нужны матчи, чтобы прогрессировать. Со скамейки запасных я увидел вещи, которые мне не понравились.

Ромелу нужно чувствовать себя любимым, желанным, чтобы он понимал, что команде нужен такой игрок, как он. У «Интера» нет причин злиться: они должны радоваться своему бывшему тренеру, которому был нужен Ромелу», – признался Моуриньо.

«Рома» в таблице Серии А занимает 10-е место, имея 4 очка. Лидирует «Интер», у которого 12 пунктов.

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Рома Рим Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо
Источник Calciomercato.it
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Комментарии 3
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pricolist
Поки що шкода лише вболівальників Роми. Гра команди далеко не найкраща, та й по набраним очкам невдалий результат.
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0
John Week
В тебе один з найкращих складів в лізі і ти йдеш 10м. Ти б себе пожалів
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