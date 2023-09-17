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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, игра была более ничейной»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 22:42 |
152
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, игра была более ничейной»

Главный тренер «Вереса» подвел итоги прошедшего матча

17 сентября 2023, 22:42 |
152
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, игра была более ничейной»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко подытожил игру «красно-черных» в выездном поединке с «Кривбассом» (1:2).

«Мы ожидали именно такой агрессивной игры от «Кривбасса» в этом матче. Это очень быстрая и результативная команда. Они забили три мяча в ворота «Зари», три гола в ворота «Колоса», три мяча «Шахтеру». Но и мы готовились к такой игре. Знали, что «Кривбасс» очень хорошо играет флангами, активно использует дальние передачи за спины защитникам. Полагаю, мы неплохо с этим справились и очень неплохо контратаковали.

Полагаю, что игра была более ничейной. Да, «Кривбасс» больше владел мячом, но по моментам и подходам к воротам мы не уступали соперникам.

Вижу ли я прогресс в игре команды? В последних матчах мы демонстрируем хорошую игру. Выиграли в кубковом матче, обыграли «Черноморец», хорошую игру продемонстрировали в спарринге с «Полесьем». Сегодня команде тоже многое удавалось. Но в футболе так бывает – не дотерпели, пропустили досадный гол.

Было много борьбы, эмоций, страстей. Но главное – это результат. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.

Мне тяжело ребятам упрекнуть, что они не хотели. Мы неплохо сыграли против очень мощного соперника. Достойно смотрелись и могли не проиграть.

Положительных моментов в игре было действительно много. Было желание, хорошая мотивация, дальние удары, неплохие атаки. В футболе так бывает – ошибся и эта ошибка роковая.

Уже в пятницу нас ждет тяжелая и очень важная игра с «Оболонью». Поэтому времени отдыхать у нас нет, – сказал Лавриненко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Сергей Лавриненко
Источник ФК Верес
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