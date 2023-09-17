Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, игра была более ничейной»
Главный тренер «Вереса» подвел итоги прошедшего матча
Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко подытожил игру «красно-черных» в выездном поединке с «Кривбассом» (1:2).
«Мы ожидали именно такой агрессивной игры от «Кривбасса» в этом матче. Это очень быстрая и результативная команда. Они забили три мяча в ворота «Зари», три гола в ворота «Колоса», три мяча «Шахтеру». Но и мы готовились к такой игре. Знали, что «Кривбасс» очень хорошо играет флангами, активно использует дальние передачи за спины защитникам. Полагаю, мы неплохо с этим справились и очень неплохо контратаковали.
Полагаю, что игра была более ничейной. Да, «Кривбасс» больше владел мячом, но по моментам и подходам к воротам мы не уступали соперникам.
Вижу ли я прогресс в игре команды? В последних матчах мы демонстрируем хорошую игру. Выиграли в кубковом матче, обыграли «Черноморец», хорошую игру продемонстрировали в спарринге с «Полесьем». Сегодня команде тоже многое удавалось. Но в футболе так бывает – не дотерпели, пропустили досадный гол.
Было много борьбы, эмоций, страстей. Но главное – это результат. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.
Мне тяжело ребятам упрекнуть, что они не хотели. Мы неплохо сыграли против очень мощного соперника. Достойно смотрелись и могли не проиграть.
Положительных моментов в игре было действительно много. Было желание, хорошая мотивация, дальние удары, неплохие атаки. В футболе так бывает – ошибся и эта ошибка роковая.
Уже в пятницу нас ждет тяжелая и очень важная игра с «Оболонью». Поэтому времени отдыхать у нас нет, – сказал Лавриненко.
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