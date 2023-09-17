Вильярреал обыграл Альмерию, Хетафе был сильнее Осасуны

Сегодня, 17 сентября, проходит 5 тур чемпионата Испании по футболу.

«Хетафе» в первом матче игрового дня на своем поле обыграл «Осасуну», забив победный мяч на 86-й минуте усилиями Неманьи Максимовича. «Вильярреал» в сложном поединке сумел вырвать победу в матче с «Альмерией». Победный мяч был забит уже в добавленное арбитром время, а его автор – новичок команды Александер Серлот.

Ла Лига. 5-й тур. 17 сентября.

Хетафе – Осасуна – 3:2

Голы: Митрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 – Муньос, 45, Будимир, 57.

Обзор матча:

Вильярреал – Альмерия – 2:1

Голы: Морено, 45+5, Сарлот 90+4 – Акьеме, 44.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.