Вильярреал обыграл Альмерию, Хетафе был сильнее Осасуны
Сыграно очередные два матча испанской Примеры
Сегодня, 17 сентября, проходит 5 тур чемпионата Испании по футболу.
«Хетафе» в первом матче игрового дня на своем поле обыграл «Осасуну», забив победный мяч на 86-й минуте усилиями Неманьи Максимовича. «Вильярреал» в сложном поединке сумел вырвать победу в матче с «Альмерией». Победный мяч был забит уже в добавленное арбитром время, а его автор – новичок команды Александер Серлот.
Ла Лига. 5-й тур. 17 сентября.
Хетафе – Осасуна – 3:2
Голы: Митрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 – Муньос, 45, Будимир, 57.
Обзор матча:
Вильярреал – Альмерия – 2:1
Голы: Морено, 45+5, Сарлот 90+4 – Акьеме, 44.
Обзор матча:
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