Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал обыграл Альмерию, Хетафе был сильнее Осасуны
Чемпионат Испании
Вильярреал
17.09.2023 17:15 – FT 2 : 1
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:29
62
0

Вильярреал обыграл Альмерию, Хетафе был сильнее Осасуны

Сыграно очередные два матча испанской Примеры

17 сентября 2023, 19:40 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:29
62
0
Вильярреал обыграл Альмерию, Хетафе был сильнее Осасуны
ФК Вильярреал.

Сегодня, 17 сентября, проходит 5 тур чемпионата Испании по футболу.

«Хетафе» в первом матче игрового дня на своем поле обыграл «Осасуну», забив победный мяч на 86-й минуте усилиями Неманьи Максимовича. «Вильярреал» в сложном поединке сумел вырвать победу в матче с «Альмерией». Победный мяч был забит уже в добавленное арбитром время, а его автор – новичок команды Александер Серлот.

Ла Лига. 5-й тур. 17 сентября.

Хетафе – Осасуна – 3:2
Голы: Митрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 – Муньос, 45, Будимир, 57.

Обзор матча:

Вильярреал – Альмерия – 2:1
Голы: Морено, 45+5, Сарлот 90+4 – Акьеме, 44.

Обзор матча:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

По теме:
Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
Борнмут – Челси – 0:0. Забарный против Мудрика. Видеообзор матча
Монца поделила очки с Лечче, Фрозиноне обыграл Сассуоло
Вильярреал Альмерия Хетафе Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Теннис | 16 сентября 2023, 23:50 0
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам

16 сентября состоялись матчи 3-го тура группового раунда турнира

Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Футбол | 17 сентября 2023, 11:26 27
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского

Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии

ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16.09.2023, 21:32
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Футбол | 17.09.2023, 16:11
Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм
Футбол | 17.09.2023, 17:38
Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм
Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом, выдав неплохой первый тайм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 2
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем