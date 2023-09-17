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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Поражение от Брайтона – это не кризис»
Англия
17 сентября 2023, 14:36 |
551
3

Эрик ТЕН ХАГ: «Поражение от Брайтона – это не кризис»

Тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал матч против «Брайтона»

17 сентября 2023, 14:36 |
551
3
Эрик ТЕН ХАГ: «Поражение от Брайтона – это не кризис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение 1:3 от «Брайтона» в пятом туре чемпионата Англии:

«Это не кризис, но мы должны быть разочарованы. Нам нужно ответить на это поражение, в этот момент мы должны оставаться сплоченными. Это пройдет.

Пока дела обстоят плохо, но мы должны работать, чтобы это исправить, мы должны верить, и тогда мы сможем все изменить. Мы должны проанализировать эту игру, понять, что нам нужно улучшить и начать готовиться к встрече со следующим соперником».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Брайтон Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Лютый Кандибобер
де-дзерби идет к статусу топ-тренера...
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Перець
Додік в турнірну таблицю хоч інколи заглядай
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GloryUkraine
 Мауріньо- The Special One!
Тен Хан-  Not a crisis One!
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