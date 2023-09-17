Эрик ТЕН ХАГ: «Поражение от Брайтона – это не кризис»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение 1:3 от «Брайтона» в пятом туре чемпионата Англии:

«Это не кризис, но мы должны быть разочарованы. Нам нужно ответить на это поражение, в этот момент мы должны оставаться сплоченными. Это пройдет.

Пока дела обстоят плохо, но мы должны работать, чтобы это исправить, мы должны верить, и тогда мы сможем все изменить. Мы должны проанализировать эту игру, понять, что нам нужно улучшить и начать готовиться к встрече со следующим соперником».