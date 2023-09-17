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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.09.2023 17:00 – FT 1 : 3
Брайтон
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Англия
17 сентября 2023, 04:44 | Обновлено 17 сентября 2023, 04:46
84
0

МЮ – Брайтон – 1:3. Де Дзерби снова победил Манчестер. Видео голов и обзор

Команда Эрика тен Хаага проиграла второй раз подряд

17 сентября 2023, 04:44 | Обновлено 17 сентября 2023, 04:46
84
0
МЮ – Брайтон – 1:3. Де Дзерби снова победил Манчестер. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 5 тура Английской Премьер-лиги. В нем встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби сумела вывезти из Олд Траффорд победу со счетом 3:1, причем по ходу матча «красным дьяволам» удалось, забив гол престижа, избежать разгрома, поскольку до 73 минуты счет был 0:3.

Это поражение стало для «МЮ» вторым подряд, в предыдущем туре с аналогичным счетом они уступили «Арсеналу».

​Чемпионат Англии. 5-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3

Голы: Межбри, 73 – Веллбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ханнибал Межбри (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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