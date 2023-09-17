МЮ – Брайтон – 1:3. Де Дзерби снова победил Манчестер. Видео голов и обзор
Команда Эрика тен Хаага проиграла второй раз подряд
Состоялся матч 5 тура Английской Премьер-лиги. В нем встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».
Команда итальянского специалиста Роберто Де Дзерби сумела вывезти из Олд Траффорд победу со счетом 3:1, причем по ходу матча «красным дьяволам» удалось, забив гол престижа, избежать разгрома, поскольку до 73 минуты счет был 0:3.
Это поражение стало для «МЮ» вторым подряд, в предыдущем туре с аналогичным счетом они уступили «Арсеналу».
Чемпионат Англии. 5-й тур
Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3
Голы: Межбри, 73 – Веллбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71
События матча
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