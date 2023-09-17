17.09.2023 12:45 – 80’ 1 : 1
Украина. Вторая лига17 сентября 2023, 14:30 |
245
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Вторая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Второй лиги
17 сентября 2023, 14:30 |
245
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17 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 8-й тур, 17 сентября
- 12:45. Дружба Мировка – ЮКСА Тарасовка – 0:0
- 13:30. Скала Стрый – Локомотив Киев
- 14:30. Нива Винница – Тростянец
Турнирная таблица
12:45. Дружба Мировка – ЮКСА Тарасовка – 0:0
13:30. Скала Стрый – Локомотив Киев
14:30. Нива Винница – Тростянец
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Сынёгуб (ЮКСА).
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