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Чемпионат Украины
Дружба Мировка
17.09.2023 12:45 – 80 1 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 сентября 2023, 14:30 |
245
0

Вторая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Второй лиги

17 сентября 2023, 14:30 |
245
0
Вторая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

17 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 8-й тур, 17 сентября

  • 12:45. Дружба Мировка – ЮКСА Тарасовка – 0:0
  • 13:30. Скала Стрый – Локомотив Киев
  • 14:30. Нива Винница – Тростянец

Турнирная таблица

12:45. Дружба Мировка – ЮКСА Тарасовка – 0:0

13:30. Скала Стрый – Локомотив Киев

14:30. Нива Винница – Тростянец

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Сынёгуб (ЮКСА).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала Стрый Нива Винница Тростянец смотреть онлайн Дружба Мировка ЮКСА Тарасовка Локомотив Киев
Источник Sport.ua
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