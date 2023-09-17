Дружба победила ЮКСА, Скала уверенно переиграла Локомотив

Сегодня, 17 сентября, было сыграно три матча 8 тура Второй лиги чемпионата Украины.

В центральном поединке дня «Дружба» из Мировки была сильнее ЮКСА из Тарасовки, вырвав волевую победу благодаря голу Игоря Юречко на 90+6 минуте. После этой победы «Дружба» сдвинула ЮКСА на второе место и вышла в лидеры турнирной таблицы.

Стрыйская «Скала 1911» забив в первом тайме три безответных мяча уверенно разгромила киевский «Локомотив» – 4:1, а винницкая «Нива» и «Тростянец» сыграли в ничью 1:1.

Вторая лига. 8-й тур, 17 сентября

Дружба Мировка – ЮКСА – 2:1

Голы: Сомов, 75, Юречко, 90+6 – Синегуб, 41.

Скала 1911 – Локомотив Киев – 4:1

Голы: Пучковский, 18, 24, Аверянов, 21, Иваченко 74 – Козишкрут 87.

Удаление: Фомин, 56 – Овчаренко, 32.

Нива Винница – Тростянец – 1:1

Голы: Швец, 73 – Шаповал, 20.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.