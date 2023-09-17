Первая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 17 сентября состоятся три матча восьмого тура Первой лиги в группе Б. Прямую трансляцию поединков смотрите на нашем сайте.

Первая лига, группа Б. 8-й тур, 17 сентября

12:00. Чернигов – Горняк-Спорт

14:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье

16:00. Левый Берег – Кремень

Турнирная таблица:

Видеотрансляции матчей

12:00. Чернигов – Горняк-Спорт

14:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье

16:00. Левый Берег – Кремень