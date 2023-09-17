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Чемпионат Украины
Чернигов
17.09.2023 12:00 - : -
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 сентября 2023, 10:28 |
187
0

Первая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Продолжается 8-й тур Первой лиги

17 сентября 2023, 10:28 |
187
0
Первая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

В воскресенье, 17 сентября состоятся три матча восьмого тура Первой лиги в группе Б. Прямую трансляцию поединков смотрите на нашем сайте.

Первая лига, группа Б. 8-й тур, 17 сентября

12:00. Чернигов – Горняк-Спорт
14:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье
16:00. Левый Берег – Кремень

Турнирная таблица:

Видеотрансляции матчей

12:00. Чернигов – Горняк-Спорт

14:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье

16:00. Левый Берег – Кремень

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Первая лига Украины Горняк-Спорт ФСК Мариуполь Металлург Запорожье Левый берег Кремень Кременчуг смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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