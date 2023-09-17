17.09.2023 12:00 - : -
Украина. Первая лига17 сентября 2023, 10:28 |
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Первая лига. Матчи 8-го тура, 17 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Продолжается 8-й тур Первой лиги
17 сентября 2023, 10:28 |
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В воскресенье, 17 сентября состоятся три матча восьмого тура Первой лиги в группе Б. Прямую трансляцию поединков смотрите на нашем сайте.
Первая лига, группа Б. 8-й тур, 17 сентября
12:00. Чернигов – Горняк-Спорт
14:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье
16:00. Левый Берег – Кремень
Турнирная таблица:
Видеотрансляции матчей
12:00. Чернигов – Горняк-Спорт
14:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье
16:00. Левый Берег – Кремень
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