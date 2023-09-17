Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт
Сыграно три матча Первой лиги Украины
Сегодня, 17 сентября, было сыграно три матча Первой лиги Украины.
«Чернигов» минимально победил «Горняк-Спорт» благодаря голу Максима Шумило на 30-й минуте. ФСК «Мариуполь» сыграл результативную ничью с запорожским МФК «Металлургом», а «Левый берег» уничтожил «Кремень» со счетом 6:0.
Первая лига. Группа В. 8-й тур, 17 сентября
Чернигов – Горняк-Спорт – 1:0
Гол: Шумило, 30
ФСК Мариуполь – МФК Металлург – 2:2
Голы: Поддубник, 39 (автогол), Терехов, 58 – Поддубник, 38, Хусин, 90.
Левый берег – Кремень – 6:0
Голы: Спиваков, 9, 55, 70, Семар, 12, Дедух, 33, Синица, 75.
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