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Чернигов
17.09.2023 12:00 – FT 1 : 0
Горняк-Спорт
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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 18:27 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:46
108
0

Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт

Сыграно три матча Первой лиги Украины

17 сентября 2023, 18:27 | Обновлено 17 сентября 2023, 18:46
108
0
Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт
ФК Чернигов.

Сегодня, 17 сентября, было сыграно три матча Первой лиги Украины.

«Чернигов» минимально победил «Горняк-Спорт» благодаря голу Максима Шумило на 30-й минуте. ФСК «Мариуполь» сыграл результативную ничью с запорожским МФК «Металлургом», а «Левый берег» уничтожил «Кремень» со счетом 6:0.

Первая лига. Группа В. 8-й тур, 17 сентября

Чернигов – Горняк-Спорт – 1:0
Гол: Шумило, 30

ФСК Мариуполь – МФК Металлург – 2:2
Голы: Поддубник, 39 (автогол), Терехов, 58 – Поддубник, 38, Хусин, 90.

Левый берег – Кремень – 6:0
Голы: Спиваков, 9, 55, 70, Семар, 12, Дедух, 33, Синица, 75.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Чернигов Горняк-Спорт ФСК Мариуполь Металлург Запорожье Левый берег Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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