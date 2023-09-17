Левый берег разгромил Кремень, Чернигов победил Горняк-Спорт

Сегодня, 17 сентября, было сыграно три матча Первой лиги Украины.

«Чернигов» минимально победил «Горняк-Спорт» благодаря голу Максима Шумило на 30-й минуте. ФСК «Мариуполь» сыграл результативную ничью с запорожским МФК «Металлургом», а «Левый берег» уничтожил «Кремень» со счетом 6:0.

Первая лига. Группа В. 8-й тур, 17 сентября

Чернигов – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Шумило, 30

ФСК Мариуполь – МФК Металлург – 2:2

Голы: Поддубник, 39 (автогол), Терехов, 58 – Поддубник, 38, Хусин, 90.

Левый берег – Кремень – 6:0

Голы: Спиваков, 9, 55, 70, Семар, 12, Дедух, 33, Синица, 75.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.