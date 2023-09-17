ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 17 сентября «ЛНЗ» в матче седьмого тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 17:00 по Киеву. Арбитр матча – Александр Каленов из Ивано-Франковска.

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ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух».

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ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция