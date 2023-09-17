Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 09:02 |
199
0

ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 7-го тура УПЛ

17 сентября 2023, 09:02 |
199
0
ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 17 сентября «ЛНЗ» в матче седьмого тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 17:00 по Киеву. Арбитр матча – Александр Каленов из Ивано-Франковска.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух».

Видеотрансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Егор НАЗАРИНА: «Уверен, что Шахтер готов к Лиге чемпионов»
Клим ПРИХОДЬКО: «Верес изменил свой стиль игры»
Стало известно, почему лидеры Миная не сыграли в Александрии
ЛНЗ Черкассы Рух Львов ЛНЗ - Рух Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
Футбол | 17 сентября 2023, 00:35 4
Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов»

ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
Футбол | 16 сентября 2023, 21:32 9
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии

На поле не обошлось без потасовки

Бой Грассо и Шевченко завершился вничью. Мексиканка сохранила пояс UFC
MMA | 17.09.2023, 08:05
Бой Грассо и Шевченко завершился вничью. Мексиканка сохранила пояс UFC
Бой Грассо и Шевченко завершился вничью. Мексиканка сохранила пояс UFC
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Футбол | 16.09.2023, 18:57
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Футбол | 16.09.2023, 11:18
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
15.09.2023, 17:32 10
Теннис
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
15.09.2023, 09:00 21
Футбол
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
15.09.2023, 22:34 5
Футзал
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
15.09.2023, 16:22 6
Футбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
16.09.2023, 00:37 4
Футбол
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем