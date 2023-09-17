ЛНЗ Черкассы

17.09.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига17 сентября 2023, 09:02 |
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ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 7-го тура УПЛ
17 сентября 2023, 09:02 |
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В воскресенье, 17 сентября «ЛНЗ» в матче седьмого тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 17:00 по Киеву. Арбитр матча – Александр Каленов из Ивано-Франковска.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух».
Видеотрансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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