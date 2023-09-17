Где смотреть онлайн матч УПЛ ЛНЗ – Рух
Команды сыграют в 7-м туре УПЛ
В воскресенье, 17 сентября «ЛНЗ» в матче седьмого тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по Киеву. Арбитр матча – Александр Каленов из Ивано-Франковска.
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В прямом эфире матч модно будет посмотреть на MEGOGO, Setanta Sports Украина и Киевстар ТВ.
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух».
На данный момент «Рух» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ с 11 баллами. У «ЛНЗ» 4 очка и предпоследнее, 15-е место.
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