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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 08:46 |
201
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ ЛНЗ – Рух

Команды сыграют в 7-м туре УПЛ

17 сентября 2023, 08:46 |
201
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ ЛНЗ – Рух
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 17 сентября «ЛНЗ» в матче седьмого тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по Киеву. Арбитр матча – Александр Каленов из Ивано-Франковска.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч модно будет посмотреть на MEGOGO, Setanta Sports Украина и Киевстар ТВ.

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух».

На данный момент «Рух» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ с 11 баллами. У «ЛНЗ» 4 очка и предпоследнее, 15-е место.

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Источник Sport.ua
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