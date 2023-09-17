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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
16.09.2023 15:00 – FT 3 : 0
Кадис
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Испания
17 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:07
8
0

Ла Лига. Сельта минимально уступила Мальорке, Атлетик разгромил Кадис

Состоялись еще два матча испанскго чемпионата

17 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:07
8
0
Ла Лига. Сельта минимально уступила Мальорке, Атлетик разгромил Кадис
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча испанской Примеры. В первом из них «Сельта» минимально уступила «Мальорке», пропустив в конце матча, а в другом «Атлетик» из Бильбао разгромил «Кадис» со счетом 3:0.

Чемпионат Испании 5 тур.

Сельта – Мальорка – 0:1.

Гол: Мурики, 86.

Атлетик Бильбао – Кадис – 3:0.

Голы: Гурусета, 66, Вильялибре, 68, Иньяки Уильямс, 90.

Напомним, ранее «Барселона» разбила «Бетис» со счетом 5:0.

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Сельта Мальорка Атлетик Бильбао Кадис чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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