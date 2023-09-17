16.09.2023 15:00 – FT 3 : 0
Испания17 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:07
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Ла Лига. Сельта минимально уступила Мальорке, Атлетик разгромил Кадис
Состоялись еще два матча испанскго чемпионата
17 сентября 2023, 05:05 | Обновлено 17 сентября 2023, 05:07
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Состоялись два матча испанской Примеры. В первом из них «Сельта» минимально уступила «Мальорке», пропустив в конце матча, а в другом «Атлетик» из Бильбао разгромил «Кадис» со счетом 3:0.
Чемпионат Испании 5 тур.
Сельта – Мальорка – 0:1.
Гол: Мурики, 86.
Атлетик Бильбао – Кадис – 3:0.
Голы: Гурусета, 66, Вильялибре, 68, Иньяки Уильямс, 90.
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