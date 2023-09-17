Ла Лига. Сельта минимально уступила Мальорке, Атлетик разгромил Кадис

Состоялись два матча испанской Примеры. В первом из них «Сельта» минимально уступила «Мальорке», пропустив в конце матча, а в другом «Атлетик» из Бильбао разгромил «Кадис» со счетом 3:0.

Чемпионат Испании 5 тур.

Сельта – Мальорка – 0:1.

Гол: Мурики, 86.

Атлетик Бильбао – Кадис – 3:0.

Голы: Гурусета, 66, Вильялибре, 68, Иньяки Уильямс, 90.

Напомним, ранее «Барселона» разбила «Бетис» со счетом 5:0.