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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 04:21 | Обновлено 17 сентября 2023, 04:24
482
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток»

Помощник главного тренера «Александрии» прокомментировал игру 7 тура с «Минаем»

17 сентября 2023, 04:21 | Обновлено 17 сентября 2023, 04:24
482
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток»
УПЛ ТВ

Тренер «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал ничью своей команды с «Минаем» (1:1) и поделился эмоциями от эпизода в конце игры, когда арбитр дал финальный свисток во время розыгрыша углового.

«Недовольны игрой. Однако ребят хочется отметить. Они сражались до конца, вырвали бал и хотели выиграть этот матч. Очень интересный эпизод в конце матча. Я еще такого не видел. Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток.

Игру нам нужно улучшать. Многие игроки ушли от нас. Молодым же нужно время, уверенность. Она будет приходить с результатом. Несколько игроков после травм много пропустили и только возвращаются в игру. Впрочем, думаю, будущее у нашей команды есть. Очень перспективны ребята», – сказал Кравченко.

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Источник УПЛ-ТВ
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