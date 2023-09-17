Сергей КРАВЧЕНКО: «Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток»

Тренер «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал ничью своей команды с «Минаем» (1:1) и поделился эмоциями от эпизода в конце игры, когда арбитр дал финальный свисток во время розыгрыша углового.

«Недовольны игрой. Однако ребят хочется отметить. Они сражались до конца, вырвали бал и хотели выиграть этот матч. Очень интересный эпизод в конце матча. Я еще такого не видел. Мяч еще в штрафной, а судья дает свисток.

Игру нам нужно улучшать. Многие игроки ушли от нас. Молодым же нужно время, уверенность. Она будет приходить с результатом. Несколько игроков после травм много пропустили и только возвращаются в игру. Впрочем, думаю, будущее у нашей команды есть. Очень перспективны ребята», – сказал Кравченко.