Минус победа. Дженоа после выхода Малиновского пропустила 2 гола от Наполи
Команда из Генуи упустила хороший шанс победить действующих чемпионов
16 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Наполи».
Новая команда Руслана Малиновского уверенно начала встречу, забив два гола, но гостям удалось сравнять счет.
Украинский полузащитник вышел на замену на 75-й минуте еще при счете 2:0 в пользу своей команды.
В активе «Дженоа» четыре очка в первых четырех турах.
Чемпионат Италии. 4-й тур
«Дженоа» – «Наполи» – 2:2
Голы: Бани (40), Ретеги (56) – Распадори (76), Политано (84).
⏹️ FT: #GenoaNapoli 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/ScPD6fZN7F— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 16, 2023
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