Минус победа. Дженоа после выхода Малиновского пропустила 2 гола от Наполи

16 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Наполи».

Новая команда Руслана Малиновского уверенно начала встречу, забив два гола, но гостям удалось сравнять счет.

Украинский полузащитник вышел на замену на 75-й минуте еще при счете 2:0 в пользу своей команды.

В активе «Дженоа» четыре очка в первых четырех турах.

Чемпионат Италии. 4-й тур

«Дженоа» – «Наполи» – 2:2

Голы: Бани (40), Ретеги (56) – Распадори (76), Политано (84).

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