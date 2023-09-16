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  4. Минус победа. Дженоа после выхода Малиновского пропустила 2 гола от Наполи
Чемпионат Италии
Дженоа
16.09.2023 21:45 – FT 2 : 2
Наполи
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Италия
16 сентября 2023, 23:44 | Обновлено 16 сентября 2023, 23:47
518
0

Минус победа. Дженоа после выхода Малиновского пропустила 2 гола от Наполи

Команда из Генуи упустила хороший шанс победить действующих чемпионов

16 сентября 2023, 23:44 | Обновлено 16 сентября 2023, 23:47
518
0
Минус победа. Дженоа после выхода Малиновского пропустила 2 гола от Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

16 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Наполи».

Новая команда Руслана Малиновского уверенно начала встречу, забив два гола, но гостям удалось сравнять счет.

Украинский полузащитник вышел на замену на 75-й минуте еще при счете 2:0 в пользу своей команды.

В активе «Дженоа» четыре очка в первых четырех турах.

Чемпионат Италии. 4-й тур

«Дженоа» – «Наполи» – 2:2
Голы: Бани (40), Ретеги (56) – Распадори (76), Политано (84).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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