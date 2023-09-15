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Италия
15 сентября 2023, 11:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:46
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Дженоа – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 сентября в 20:45 по Киеву

15 сентября 2023, 11:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:46
91
0
Дженоа – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Наполи». Старт поединка намечен на 20:45 по европейскому времени.

Дженоа

Команда вернулась в Кальчо после годичной паузы. Уже по ходу прошлого сезона тренерский пост занял Альберто Джилардино – сначала как «и.о.», но, как потом оказалось, он управлялся с «грифонами» намного лучше, чем другой великий экс-нападающий «Милана», Шевченко, причастный к их падению в 2021/2022. Он успел поднять амбициозный клуб на 2-е место, обеспечив прямое «повышение». Но, понимая, что на новом-старом уровне будет сложно, состав коллектива летом активно обновляли. С учетом того, что пришли Жуниор Мессиас, Малиновский, Ретеги, и список можно долго продолжать, усиление получилось внушительным. Но, если убрать за скобки проход «Модены» в кубке, старт получился не лучшим. Да, новичок неожиданно победил «Лацио» в Риме. Но при этом начал он чемпионат с домашних 1:4 с «Фиорентиной», а в крайнем, пока что, поединке уступили и «Торино», правда, на выезде чуть-чуть не дотянув до финального свистка – Радонич отметился на 4-й добавленной минуте.

Наполи

Клуб начал вызывать беспокойство у своих поклонников еще толком не оформив долгожданное «скудетто». Весной стало известно, что уйдет после оформления титула Спаллетти, да и многие футболисты стали предметом плотного интереса грандов. Но в начале нового сезона стало понятно, что, как минимум, катастрофы в Неаполе не намечается. Из лидеров ушел только Ким Мин Чже (Лосано так и не оправдал надежд), зато потратили немало денег на Натана Бернардо, Каюсте и Линдстрема. Обновленные «партенопеи» под руководством Руди Гарсии начали с уверенных побед над «Фрозиноне» и «Сассуоло». Но принципиальную битву «Лацио» ненавистного Сарри проиграли 1:2.

Статистика личных встреч

В паре доминирует «Наполи». В том числе он выиграл оба поединка у «Дженоа» в позапрошлом сезоне, что завершился вылетом «грифонов».

Прогноз

Букмекерские конторы отдают 3 очка гостям. Возможно, сейчас Хвича и компания не так хороши, как год назад, но должны снова выиграть – ставим на гостей (коэффициент – 1,74).

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Источник Sport.ua
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