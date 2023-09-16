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Чемпионат Украины
Кривбасс
17.09.2023 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 16 сентября 2023, 23:32
53
0

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 сентября в 17:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги

16 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 16 сентября 2023, 23:32
53
0
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 17 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Верес». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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