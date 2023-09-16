Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 16 сентября 2023, 23:32
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Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 сентября в 17:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги
16 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 16 сентября 2023, 23:32
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В воскресенье, 17 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Верес». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Верес»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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