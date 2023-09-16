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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:49
68
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги

16 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:49
68
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
УПЛ

В воскресенье, 17 сентября, пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 17.00.

«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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