В воскресенье, 17 сентября, пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 17.00.

«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.