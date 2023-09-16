Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 17 сентября, пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Верес».
Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 17.00.
«Кривбасс» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите лучшие моменты матча 4 тура Серии А
В стартовом поединке группы А подопечные Ивана Петкова сыграют с хозяйками турнира