Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил непростую победу над «Оболонью» со счетом 1:0 в матче УПЛ. За команду дебютировал резервный вратарь Артур Рудько, который только недавно присоединился к команде.

«Многое не получилось в первые 15 минут, не так агрессивно играли, как хотели. И не использовали свои шансы. Думаю, проблема в том, что игроки уже думали о матче с «Порту» в Лиге чемпионов. А свои моменты нужно использовать в первом тайме, чтобы дать некоторым игрокам больше отдохнуть»

«Дебют Рудько? Мы брали опытного вратаря, но не рассчитывали так быстро его использовать. Но такая ситуация, что я дал ему шанс. И он хорошо себя показал в первом матче. Лига чемпионов? Завтра начинаем подготовку», – сказал ван Леувен.

Вероятно, основной вратарь Дмитрий Ризнык не сыграл в матче из-за смерти брата на войне.