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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 19:45 | Обновлено 16 сентября 2023, 19:47
982
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»

Тренер оценил сложную победу

16 сентября 2023, 19:45 | Обновлено 16 сентября 2023, 19:47
982
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил непростую победу над «Оболонью» со счетом 1:0 в матче УПЛ. За команду дебютировал резервный вратарь Артур Рудько, который только недавно присоединился к команде.

«Многое не получилось в первые 15 минут, не так агрессивно играли, как хотели. И не использовали свои шансы. Думаю, проблема в том, что игроки уже думали о матче с «Порту» в Лиге чемпионов. А свои моменты нужно использовать в первом тайме, чтобы дать некоторым игрокам больше отдохнуть»

«Дебют Рудько? Мы брали опытного вратаря, но не рассчитывали так быстро его использовать. Но такая ситуация, что я дал ему шанс. И он хорошо себя показал в первом матче. Лига чемпионов? Завтра начинаем подготовку», – сказал ван Леувен.

Вероятно, основной вратарь Дмитрий Ризнык не сыграл в матче из-за смерти брата на войне.

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Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Артур Рудько
Источник ФК Шахтер Донецк
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