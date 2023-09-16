Стали известны составы Александрии и Миная

В 19:00 в Александрии на стадионе «Ника» начнется поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Минаем».

Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Александрия»: Шевченко – Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Эрнандес, Билошевский, Копына, Смирный.

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк, Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай».