Стали известны составы Александрии и Миная
Команды встретятся в матче 7-го тура УПЛ
В 19:00 в Александрии на стадионе «Ника» начнется поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Минаем».
Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Александрия»: Шевченко – Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Эрнандес, Билошевский, Копына, Смирный.
«Минай»: Бандура – Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк, Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай».
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