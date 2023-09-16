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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 18:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:18
82
0

Стали известны составы Александрии и Миная

Команды встретятся в матче 7-го тура УПЛ

16 сентября 2023, 18:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:18
82
0
Стали известны составы Александрии и Миная
ФК Александрия

В 19:00 в Александрии на стадионе «Ника» начнется поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Минаем».

Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Александрия»: Шевченко – Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Эрнандес, Билошевский, Копына, Смирный.

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк, Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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