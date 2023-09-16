Стали известны составы Шахтера и Оболони

В 17:00 во Львове на «Арене Львов» начнется матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевской «Оболонью».

Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Шахтер»: Рудько – Лемкин, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Конопля, Ракицкий, Кащук.

«Оболонь»: Рыбка – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Медынский, Черненко, Дубко, Косовский, Суханов, Тарануха.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».