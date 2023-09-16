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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 15:57 | Обновлено 16 сентября 2023, 16:04
1026
11

Стали известны составы Шахтера и Оболони

Команды проведут матч 7-го тура УПЛ

16 сентября 2023, 15:57 | Обновлено 16 сентября 2023, 16:04
1026
11
Стали известны составы Шахтера и Оболони
ФК Шахтер Донецк

В 17:00 во Львове на «Арене Львов» начнется матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевской «Оболонью».

Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Шахтер»: Рудько – Лемкин, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Конопля, Ракицкий, Кащук.

«Оболонь»: Рыбка – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Медынский, Черненко, Дубко, Косовский, Суханов, Тарануха.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь стартовые составы
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
А куда Иисус пропал?
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Philip J. Fry
А що з Різником? 
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Burevestnik
володар кубку "Дупа УЄФА" Ра Кіць Кий в основі !!! - Шахтар переможе !!!    
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