Черноморец и Полесье назвали составы
Команды сыграют в рамках 7-го тура УПЛ
В 15:00 в Одессе начнется встреча местного «Черноморца» с «Полесьем» из Житомира. Это будет игра 7-го тура Украинской Премьер-лиги.
Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Шпорн, Васильев, Кузык, Бойчук, Иеде, Штогрин.
«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский, Крушинский, Назаренко, Ариэлсон, Янаков, Будковский.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье».
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