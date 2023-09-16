Черноморец и Полесье назвали составы

В 15:00 в Одессе начнется встреча местного «Черноморца» с «Полесьем» из Житомира. Это будет игра 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Шпорн, Васильев, Кузык, Бойчук, Иеде, Штогрин.

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский, Крушинский, Назаренко, Ариэлсон, Янаков, Будковский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье».