16.09.2023 13:30 – 29’ 0 : 0
Украина. Первая лига16 сентября 2023, 14:00 |
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Первая лига. Матчи 8-го тура, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября видеотрансляцию поединков 8-го тура Первой лиги
16 сентября 2023, 14:00 |
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16 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 8-й тур, 16 сентября
- 13:00. Нива Бузовая – Металлист
- 13:30. Хуст – Нива Тернополь
- 14:00. Диназ Вышгород – Полтава
- 15:00. Ингулец – Виктория
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
13:00. Нива Бузовая – Металлист
13:30. Хуст – Нива Тернополь
14:00. Диназ Вышгород – СК Полтава
15:00. Ингулец – Виктория
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