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Чемпионат Украины
Хуст
16.09.2023 13:30 – 29 0 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 сентября 2023, 14:00 |
68
0

Первая лига. Матчи 8-го тура, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября видеотрансляцию поединков 8-го тура Первой лиги

16 сентября 2023, 14:00 |
68
0
Первая лига. Матчи 8-го тура, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

16 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 8-й тур, 16 сентября

  • 13:00. Нива Бузовая – Металлист
  • 13:30. Хуст – Нива Тернополь
  • 14:00. Диназ Вышгород – Полтава
  • 15:00. Ингулец – Виктория

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

13:00. Нива Бузовая – Металлист

13:30. Хуст – Нива Тернополь

14:00. Диназ Вышгород – СК Полтава

15:00. Ингулец – Виктория

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Источник Sport.ua
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