Первая лига. Металлист снова не выиграл, победы Ингульца и Хуста

Состоялся ряд матчей Первой лиги в рамках 8-го тура. Отметим «Металлист», который сыграл вничью 0:0 с «Нивой» Бузова и с 5 пунктами остается последним в группе А. У харьковчан лишь одна победа в сезоне.

В группе Б уверенно лидирует «Ингулец», который добыл седьмую победу в сезоне и набрал 22 пункта.

Первая лига. Группа А

Нива Бузовая - Металлист 0:0

Хуст - Нива Тернополь 2:0

Голы: Приходько, 45, 85

Группа Б

Диназ - Полтава 1:1

Голы: Старенький, 90+1 - Новиков, 33 (в свои ворота)

Ингулец - Виктория 3:0

Голы: Пятов, 57, Богунов, 60, Кольцов, 90