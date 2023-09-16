Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Металлист снова не выиграл, победы Ингульца и Хуста
Чемпионат Украины
Хуст
16.09.2023 13:30 – FT 2 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 сентября 2023, 16:54 |
131
0

Первая лига. Металлист снова не выиграл, победы Ингульца и Хуста

Ингулец идет без поражений

16 сентября 2023, 16:54 |
131
0
Первая лига. Металлист снова не выиграл, победы Ингульца и Хуста
ФК Металлист

Состоялся ряд матчей Первой лиги в рамках 8-го тура. Отметим «Металлист», который сыграл вничью 0:0 с «Нивой» Бузова и с 5 пунктами остается последним в группе А. У харьковчан лишь одна победа в сезоне.

В группе Б уверенно лидирует «Ингулец», который добыл седьмую победу в сезоне и набрал 22 пункта.

Первая лига. Группа А

Нива Бузовая - Металлист 0:0

Хуст - Нива Тернополь 2:0
Голы: Приходько, 45, 85

Группа Б

Диназ - Полтава 1:1
Голы: Старенький, 90+1 - Новиков, 33 (в свои ворота)

Ингулец - Виктория 3:0
Голы: Пятов, 57, Богунов, 60, Кольцов, 90

По теме:
Первая лига. Матчи 8-го тура, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Чернигова: «Я не зол, я больше разочарован»
В тренерский штаб тернопольской Нивы вошел опытный специалист
Первая лига Украины Ингулец Металлист Харьков Нива Бузовая Хуст Нива Тернополь Диназ Вышгород Полтава Виктория Сумы (Николаевка)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Награда за дубль. Кучерявый – в старте Сент-Джонстона на матч с Рейнджерс
Футбол | 16 сентября 2023, 13:39 0
Награда за дубль. Кучерявый – в старте Сент-Джонстона на матч с Рейнджерс
Награда за дубль. Кучерявый – в старте Сент-Джонстона на матч с Рейнджерс

Украинский хавбек становится игроком стартового состава своего клуба

Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Футбол | 16 сентября 2023, 11:18 7
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров

ESPN подводит итоги первого года экс-тренера «Шахтера» во главе «Брайтона»

Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Волейбол | 16.09.2023, 12:55
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Теннис | 16.09.2023, 08:24
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Три украинские теннисистки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Футзал | 15.09.2023, 22:34
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
15.09.2023, 09:00 22
Футбол
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
14.09.2023, 17:18 37
Футбол
Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
14.09.2023, 21:35
Волейбол
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
15.09.2023, 00:22 1
Волейбол
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Четыре игрока Реала арестованы полицией
14.09.2023, 21:22 5
Футбол
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова
15.09.2023, 07:15 9
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
16.09.2023, 10:20
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем