Первая лига. Металлист снова не выиграл, победы Ингульца и Хуста
Ингулец идет без поражений
Состоялся ряд матчей Первой лиги в рамках 8-го тура. Отметим «Металлист», который сыграл вничью 0:0 с «Нивой» Бузова и с 5 пунктами остается последним в группе А. У харьковчан лишь одна победа в сезоне.
В группе Б уверенно лидирует «Ингулец», который добыл седьмую победу в сезоне и набрал 22 пункта.
Первая лига. Группа А
Нива Бузовая - Металлист 0:0
Хуст - Нива Тернополь 2:0
Голы: Приходько, 45, 85
Группа Б
Диназ - Полтава 1:1
Голы: Старенький, 90+1 - Новиков, 33 (в свои ворота)
Ингулец - Виктория 3:0
Голы: Пятов, 57, Богунов, 60, Кольцов, 90
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