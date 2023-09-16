В субботу, 16 сентября, состоится матч 7 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Полесье».