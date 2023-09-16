Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 01:13 | Обновлено 16 сентября 2023, 01:14
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Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября в 15:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги
16 сентября 2023, 01:13 | Обновлено 16 сентября 2023, 01:14
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В субботу, 16 сентября, состоится матч 7 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Полесье».
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