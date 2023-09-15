ЭДМАР: «Нам нужно держать победный дух»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал победу его подопечных в матче 7-го тура УПЛ против «Зари» (2:1).

– Ваши эмоции от игры?

– Мы очень довольны сегодняшней игрой. Мы говорили ребятам, что они должны сохранять дух победителей. Когда ты уже привыкаешь к победам, не хочется уже проигрывать, но рано или поздно все равно проиграешь. Ни у кого так не бывает, что все время только побеждаешь. Однако этот победный дух нам надо держать, все время работать, чтобы сохранять себя в таком тонусе.

– Дмитренку удалось забить быстрый гол. Или во время подготовки к игре вы делали акцент на том, что нужно забить быстрый гол?

– Нет, мы ни когда не акцентируемся на том, что нужно забить быстрый или поздний гол. Вряд ли кто-нибудь откажется от гола забитого рано или поздно. Ребята должны играть в свою игру и забивать голы. Сегодня мы рады, что Дмитренко удалось забить быстрый гол. Он и на тренировках часто поражает ворота подобными ударами.

– После сегодняшней победы «Металлист 1925» поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Новые инвесторы ставили уже какие-либо задачи перед командой? Или что по поводу задач думаете вы сами?

– Мы, тренерский штаб, постоянно отмечаем нашим футболистам то, что они должны побеждать в каждом матче и именно на такой результат мы их каждый раз настраиваем.