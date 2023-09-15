БОРЯЧУК: «Пенальти могу пробить на любой вкус»

Свое возвращение в «Металлист 1925» украинский нападающий Андрей Борячук отметил победным голом в ворота «Зари», реализовав пенальти в середине первого тайма сегодняшнего поединка 7-го тура чемпионата УПЛ (2:1).

– В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился своими впечатлениями от противостояния, которое было сыграно на столичном стадионе «Левый берег»:

– Интересным и напряженным вышел поединок. До перерыва мы действовали лучше, однако во втором тайме гости могли спастись, но свои моменты не использовали.

– Именно твой точный удар с пенальти оказался решающим. Ты вообще ведешь статистику забитых мячей с 11-метровой отметки?

– Если откровенно, то статистикой не увлекаюсь, однако 5-6 голов из «отметки» точно забил.

– Ты был последним летним новичком «слобожанцев», но после игры рукой луганчанина Антюха в своей штрафной именно тебе доверили реализацию пенальти:

– Мои партнеры, видимо, вспомнили, что я точно пробиваю из «отметки», ведь в прошлом году уже выступал за «Металлист 1925» на правах аренды. Тем не менее, главное, что это было мое решение.

– Был так уверен в своих силах?

– А иначе зачем вообще подходить к мячу. Признаюсь, что у меня нет любимых углов ворот, но при необходимости могу выполнить даже «паненку».

– Тебя заменили уже на 59-й минуте. Это была твоя инициатива?

– Нет, это было решение тренера.

– Что сказал тренер «Металлиста 1925» Эдмар в раздевалке после финального свистка?

– Поблагодарил за игру. Сказал, что взяли верх над неудобным соперником, а такие победы еще приятнее.