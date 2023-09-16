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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 00:45 |
43
0

Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября в 17:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги

16 сентября 2023, 00:45 |
43
0
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 16 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Оболонь». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Оболонь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Оболонь»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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