Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 00:45 |
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Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября в 17:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги
16 сентября 2023, 00:45 |
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В субботу, 16 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Оболонь». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Оболонь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Оболонь»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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