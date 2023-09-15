Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 16 сентября, пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Оболонь».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 17.00.
«Шахтер» – «Оболонь» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь», за которой следите в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии
Украинский футболист сегодня дебютирует за новый клуб