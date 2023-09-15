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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 21:37 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:42
344
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги

15 сентября 2023, 21:37 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:42
344
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
ФК Шахтер

В субботу, 16 сентября, пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Оболонь».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Оболонь» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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