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  4. Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном
Чемпионат Бельгии
Вестерло
15.09.2023 21:45 – 51 0 : 1
Антверпен
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Бельгия
15 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:43
1013
3

Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном

Украинский футболист сегодня дебютирует за новый клуб

15 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 15 сентября 2023, 21:43
1013
3
Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

32-летний украинский полузащитник Сергей Сидорчук сегодня дебютирует в чемпионате Бельгии за «Вестерло».

Украинец выйдет в стартовом составе своей команды на матч 7-го тура местной лиги против действующего чемпиона «Антверпена».

«Вестерло» после 6 сыгранных туров Лиги Жюпиле занимает предпоследнее место с 1 зачетным баллом.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за Динамо 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.

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Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу стартовые составы Вестерло Антверпен
Источник Instagram
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Комментарии 3
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avk2307
Треба гол від Сидорчука!!!!
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+2
Віктор Коробка
Доречі, цікавий календар у Вестерло - з сьогоднішньою грою вони зіграють з 7-ма з 8-ми команд верхньої частини таблиці. 
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0
Summertime
ТаТыШо? Он же ни одного из бельгийских языков не знает.
Надо глянуть одним глазом.
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-5
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