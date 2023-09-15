Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном
Украинский футболист сегодня дебютирует за новый клуб
32-летний украинский полузащитник Сергей Сидорчук сегодня дебютирует в чемпионате Бельгии за «Вестерло».
Украинец выйдет в стартовом составе своей команды на матч 7-го тура местной лиги против действующего чемпиона «Антверпена».
«Вестерло» после 6 сыгранных туров Лиги Жюпиле занимает предпоследнее место с 1 зачетным баллом.
Напомним, 5 сентября стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за Динамо 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.
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