Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном

32-летний украинский полузащитник Сергей Сидорчук сегодня дебютирует в чемпионате Бельгии за «Вестерло».

Украинец выйдет в стартовом составе своей команды на матч 7-го тура местной лиги против действующего чемпиона «Антверпена».

«Вестерло» после 6 сыгранных туров Лиги Жюпиле занимает предпоследнее место с 1 зачетным баллом.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за Динамо 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.