Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» дома уступил «Антверпену»
32-летний украинский хавбек Сергей Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии за команду «Вестерло».
Украинец вышел в стартовом составе на матч 7-го тура против действующего чемпиона – «Антверпена».
Дебют Сидорчука получился неудачным – его команда дома потерпела разгромное поражение (0:3), а украинец получил желтую карточку на 46-й минуте.
«Вестерло» после 7 сыгранных матчей занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе всего 1 очко.
Чемпионат Бельгии. 6-й тур, 16 сентября
Вестерло – Антверпен – 0:3
Голы: Янссен, 18, Батай, 67, Муджа, 83
Турнирная таблица
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