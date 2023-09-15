Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло

32-летний украинский хавбек Сергей Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии за команду «Вестерло».

Украинец вышел в стартовом составе на матч 7-го тура против действующего чемпиона – «Антверпена».

Дебют Сидорчука получился неудачным – его команда дома потерпела разгромное поражение (0:3), а украинец получил желтую карточку на 46-й минуте.

«Вестерло» после 7 сыгранных матчей занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе всего 1 очко.

Чемпионат Бельгии. 6-й тур, 16 сентября

Вестерло – Антверпен – 0:3

Голы: Янссен, 18, Батай, 67, Муджа, 83

Турнирная таблица