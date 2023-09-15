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Чемпионат Бельгии
Вестерло
15.09.2023 21:45 – FT 0 : 3
Антверпен
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Бельгия
15 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:26
332
0

Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» дома уступил «Антверпену»

15 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:26
332
0
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

32-летний украинский хавбек Сергей Сидорчук дебютировал в чемпионате Бельгии за команду «Вестерло».

Украинец вышел в стартовом составе на матч 7-го тура против действующего чемпиона – «Антверпена».

Дебют Сидорчука получился неудачным – его команда дома потерпела разгромное поражение (0:3), а украинец получил желтую карточку на 46-й минуте.

«Вестерло» после 7 сыгранных матчей занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе всего 1 очко.

Чемпионат Бельгии. 6-й тур, 16 сентября

Вестерло – Антверпен – 0:3

Голы: Янссен, 18, Батай, 67, Муджа, 83

Турнирная таблица

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Вестерло Сергей Сидорчук Антверпен чемпионат Бельгии по футболу дебют
Источник Sport.ua
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