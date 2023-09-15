Экс-седьмая ракетка мира завершил выступления на челленджере во Франции

Бывший седьмой номер мирового рейтинга Ришар Гаске завершил выступления на челленджере во французском Ренне.

В четвертьфинальном матче против Бенжамена Бонзи Гаске проиграл свою подачу при счете 2:3, но смог отыграться с 2:5 и перевести игру на тай-брейк. Там в упорной борьбе он смог отыграть два сет-пойнта из трех. А во второй партии Бонзи сразу сделал брейк, после чего быстро забрал сет с сухим счетом.

ATP Challenger 100, Open de Rennes, Франция, хард.

Четвертьфинал

Бенжамен Бонзи (Франция, 8) – Ришар Гаске (Франция, 1) – 7:6 (7:5), 6:0.