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ATP
15 сентября 2023, 20:39 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:40
165
1

Экс-седьмая ракетка мира завершил выступления на челленджере во Франции

Ришар Гаске проиграл Бенжамену Бонзи с «баранкой» во втором сете

15 сентября 2023, 20:39 | Обновлено 15 сентября 2023, 20:40
165
1
Экс-седьмая ракетка мира завершил выступления на челленджере во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

Бывший седьмой номер мирового рейтинга Ришар Гаске завершил выступления на челленджере во французском Ренне.

В четвертьфинальном матче против Бенжамена Бонзи Гаске проиграл свою подачу при счете 2:3, но смог отыграться с 2:5 и перевести игру на тай-брейк. Там в упорной борьбе он смог отыграть два сет-пойнта из трех. А во второй партии Бонзи сразу сделал брейк, после чего быстро забрал сет с сухим счетом.

ATP Challenger 100, Open de Rennes, Франция, хард.

Четвертьфинал

Бенжамен Бонзи (Франция, 8) – Ришар Гаске (Франция, 1) – 7:6 (7:5), 6:0.

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ATP Ренн Ришар Гаске Бенжамен Бонзи
Источник Sport.ua
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KirTheKing
але Гараж!! а зачем мне знать эту информацию ??!!!
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