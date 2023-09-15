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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 14:40 |
55
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Тымчик работает по индивидуальной программе после возвращения из сборной

Защитник «Динамо» еще не восстановился после травмы

15 сентября 2023, 14:40 |
55
0
Тымчик работает по индивидуальной программе после возвращения из сборной
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Сегодня, 15 сентября правый защитник «Динамо» Киев Александр Тымчик работал по индивидуальной программе с физиотерапевтом на тренировочной базе клуба. Он занимался только беговой работой.

Напомним, в расположении сборной Украины у Тымчика случилось воспаление приводящей группы мышц бедра. Из-за этого он пропустил матчи отбора на Евро-2024 против Англии и Италии и досрочно покинул расположение команды Сергея Реброва.

Напомним, неделю назад стало известно о том, что брат Тымчика погиб на войне с россией.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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