Тымчик работает по индивидуальной программе после возвращения из сборной

Сегодня, 15 сентября правый защитник «Динамо» Киев Александр Тымчик работал по индивидуальной программе с физиотерапевтом на тренировочной базе клуба. Он занимался только беговой работой.

Напомним, в расположении сборной Украины у Тымчика случилось воспаление приводящей группы мышц бедра. Из-за этого он пропустил матчи отбора на Евро-2024 против Англии и Италии и досрочно покинул расположение команды Сергея Реброва.

Напомним, неделю назад стало известно о том, что брат Тымчика погиб на войне с россией.