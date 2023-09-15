Тымчик работает по индивидуальной программе после возвращения из сборной
Защитник «Динамо» еще не восстановился после травмы
Сегодня, 15 сентября правый защитник «Динамо» Киев Александр Тымчик работал по индивидуальной программе с физиотерапевтом на тренировочной базе клуба. Он занимался только беговой работой.
Напомним, в расположении сборной Украины у Тымчика случилось воспаление приводящей группы мышц бедра. Из-за этого он пропустил матчи отбора на Евро-2024 против Англии и Италии и досрочно покинул расположение команды Сергея Реброва.
Напомним, неделю назад стало известно о том, что брат Тымчика погиб на войне с россией.
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