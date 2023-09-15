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Украина. Первая лига15 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:22
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Прикарпатье – Эпицентр, Буковина – Агробизнес, Карпаты – Подолье. LIVE
Смотреть онлайн 15 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура Первой лиги
15 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:22
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15 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 8-й тур, 15 сентября
- 14:00. Прикарпатье – Эпицентр
- 15:00. Буковина – Агробизнес
- 16:30. Карпаты Львов – Подолье
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей тура
14:00. Прикарпатье – Эпицентр
15:00. Буковина – Агробизнес
16:30. Карпаты Львов – Подолье
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