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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
15.09.2023 16:30 - : -
Подолье
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Украина. Первая лига
15 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:22
45
0

Прикарпатье – Эпицентр, Буковина – Агробизнес, Карпаты – Подолье. LIVE

Смотреть онлайн 15 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура Первой лиги

15 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 15 сентября 2023, 07:22
45
0
Прикарпатье – Эпицентр, Буковина – Агробизнес, Карпаты – Подолье. LIVE
ФК Карпаты Львов

15 сентября проходят поединки 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 8-й тур, 15 сентября

  • 14:00. Прикарпатье – Эпицентр
  • 15:00. Буковина – Агробизнес
  • 16:30. Карпаты Львов – Подолье

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей тура​

14:00. Прикарпатье – Эпицентр

15:00. Буковина – Агробизнес

16:30. Карпаты Львов – Подолье

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Источник Sport.ua
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