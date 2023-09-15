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Украина. Первая лига
15 сентября 2023, 18:38 |
631
0

Первая лига. Камбэк Эпицентра в матче с Прикарпатьем, победа Карпат

Стартовал 8-й тур Первой лиги

15 сентября 2023, 18:38 |
631
0
Первая лига. Камбэк Эпицентра в матче с Прикарпатьем, победа Карпат
ФК Карпаты

Сегодня, 15 сентября тремя матчами в группе А стартовал восьмой тур Первой лиги. «Эпицентр» на выезде сумел отыграться со счета 0:2 в матче с «Прикарпатьем», а «Буковина» и «Карпаты» одержали минимальные победы над «Агробизнесом» и «Подольем» соответственно.

Первая лига. Группа А

Прикарпатье – Эпицентр – 2:2
Голы: Беженар 20 (автогол), Титаевский 26 – Кравчук 44, Гирный 74
Удаление: Мороз 90+4 (Эпицентр)

Буковина – Агробизнес – 1:0
Гол: Фарасеенко 27

Карпаты – Подолье – 2:1
Голы: Костенко 9, Полегенько 62 (с пенальти) – Цыбульник 27

Турнирная таблица Первой лиги

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Прикарпатье Ивано-Франковск Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины Карпаты Львов Подолье Хмельницкий Агробизнес Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
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