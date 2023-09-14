Молчанов и Вега Эрнандес вышли в полуфинал челленджера в Польше

Первая ракетка Украины в парном разряде Денис Молчанов и его испанский напарник Давид Вега Эрнандес вышли в полуфинал челленджера в польском Щецине.

Украинско-испанская пара одержала волевую победу над местными теннисистами Максом Касниковски и Лукашем Куботом, проиграв первый сет 4:6. Во второй партии Молчанов и Вега Эрнандес повели 4:1 и уже не упустили своего, отдав на пути к победе в сете лишь один гейм. В решающем сете поляки повели со счетом 5:1, но украинский и испанский теннисисты после этого выиграли семь розыгрышей подряд. Касниковски и Кубот выиграли обе свои подачи, а затем Молчанов и Вега Эрнандес закрыли матч на своих подачах.

В полуфинале Денис Молчанов и Давид Вега Эрнандес сыграют против еще одного украинца Виталия Сачко и чеха Эндрю Паульсона, которые в двух сетах обыграли Владислава Манафова, также из Украины, и Ивана Лютаревича.

ATP Challenger 125, Szczecin Open, Щецин, Польша

Четвертьфинал

Денис Молчанов (Украина)/Давид Вега Эрнандес (Испания) – Макс Красниковски/Лукаш Кубот (Польша) – 4:6, 6:2, 10:7.