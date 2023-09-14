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Украина. Вторая лига
14 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:35
109
0

ШИЩЕНКО: «Президент Полесья попросил меня, чтобы я возглавил Звягель»

Новый главный тренер «Звягеля» ранее работал с юниорами «Полесья» U-19

14 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:35
109
0
ШИЩЕНКО: «Президент Полесья попросил меня, чтобы я возглавил Звягель»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Новый главный тренер «Звягеля» Сергей Шищенко рассказал, как принимал решение возглавить команду Второй лиги после работы в с юниорами «Полесья» U-19.

– Долго ли вы думали над тем, чтобы спокойную работу с юношами променять на нервы во Второй лиге?

– В тренерской работе нервы везде: и в юношеском, и во взрослом футболе. В нашей работе всегда есть эмоции. Так что я привык, для меня это нормально. Конечно, мне было непросто принять решение. Около года я с моими коллегами из «Полесья» собирал новую команду U-19. Это был сложный этап, но нам удалось создать боеспособный коллектив. Я все равно думаю, что моя дальнейшая карьера будет связана с житомирским футболом. «Звягель» для меня – это новый вызов. Мне интересно вернуться тренером во взрослый футбол. Перед клубом стоят серьезные задачи, мы будем вместе развиваться и двигаться вперед.

– Какая перед «Звягелем» стоит конкретная задача?

– У нас собраны хорошие игроки, большинство из которых играли в «Полесье». При Максимове команда показывала хороший результат. Цель перед «Звягелем» стоит максимальная – выход в первую лигу, и мы постараемся ее достичь.

– На сколько у вас рассчитан контракт с «Звягелем»?

– Пока юридически мы не оформили соглашение. Думаю, завтра-после завтра контракт будет подписан. Срок мы пока не обсуждали, но это не проблема. Мы это решим за несколько секунд.

– Вы не будете совмещать работу в «Звягеле» с академией в «Полесье»?

– Пока нет, разве что в плане каких-то советов и подсказок, если меня попросят.

– Кто будет тренером вместо вас в «Полесье» U-19?

– Еще не знаю.

– Общались ли вы с Геннадием Буткевичем перед переходом в «Звягель», он не уговаривал вас остаться?

– Мы всегда с ним общаемся. Если мы затронули эту тему, то скажу, что это Геннадий Владиславович попросил меня, чтобы я возглавил «Звягель». Он всегда меня поддерживает.

– Расскажите, что за человек – Геннадий Буткевич?

– Для меня это авторитет, который на тысячу процентов выполняет свои обещания. Он любит спорт, влюбился в футбол и то, что он сейчас делает в «Полесье» в это непростое время заслуживает уважения. Развитие футбола в Житомирской области – это космос. Также Геннадий Владиславович много помогает ВСУ, это фантастический человек. Я очень рад, что познакомился с ним.

– Как думаете, «Полесье» в этом сезоне сможет побороться за топ-5 УПЛ?

– Я очень этого хочу, это желание президента клуба, тренерского штаба и игроков. У «Полесья» очень хорошие игроки и есть результат. Думаю, в этом году житомирский клуб будет бороться за еврокубки. Им это вполне по силам.

– Усик не приходил на тренировки U-19, когда вы были в команде?

– Нет, он тогда готовился к бою с Дюбуа. Но при встрече со мной он интересовался нашей молодежью. Александр очень хорошо разбирается в футболе, ведь на юношеском уровне он выступал за «Таврию».

– Представим, что вы можете взять в Звягеле любых игроков из УПЛ. Назовите топ-5, кого вы выбрали?

– Из Шахтера – это Кащук, Крыськив и Судаков. Из Руха – Квасница, из Днепра-1 – Пихаленок.

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Звягель Сергей Шищенко Полесье Житомир Геннадий Буткевич назначение тренера Полесье Житомир U-19
Источник Украинский футбол
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