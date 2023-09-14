Шищенко определился с помощником в Звягеле
Николай Гибалюк ранее входил в штаб Шищенко в «Николаеве»
Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер второголевого «Звягеля» Сергей Шищенко определился с помощником.
Им стал Николай Гибалюк, в свое время выступавший за «Оболонь», «Волынь», «Говерлу», «Николаев». Провел 22 матча в составе сборной Украины разных возрастов.
Завершив карьеру футболиста, Гибалюк работал тренером. В 2018–2019 годах входил в тренерский штаб Сергея Шищенко, когда тот возглавлял «Николаев».
Полностью тренерский штаб «Звягеля» будет сформирован позже. Команда готовится к календарному поединку 8-го тура с клубом «Реал Фарма», который состоится 18 сентября.
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