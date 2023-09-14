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Украина. Вторая лига
14 сентября 2023, 23:07 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:13
225
0

Шищенко определился с помощником в Звягеле

Николай Гибалюк ранее входил в штаб Шищенко в «Николаеве»

14 сентября 2023, 23:07 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:13
225
0
Шищенко определился с помощником в Звягеле
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер второголевого «Звягеля» Сергей Шищенко определился с помощником.

Им стал Николай Гибалюк, в свое время выступавший за «Оболонь», «Волынь», «Говерлу», «Николаев». Провел 22 матча в составе сборной Украины разных возрастов.

Завершив карьеру футболиста, Гибалюк работал тренером. В 2018–2019 годах входил в тренерский штаб Сергея Шищенко, когда тот возглавлял «Николаев».

Полностью тренерский штаб «Звягеля» будет сформирован позже. Команда готовится к календарному поединку 8-го тура с клубом «Реал Фарма», который состоится 18 сентября.

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Звягель назначение тренера Сергей Шищенко Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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