Шищенко определился с помощником в Звягеле

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер второголевого «Звягеля» Сергей Шищенко определился с помощником.

Им стал Николай Гибалюк, в свое время выступавший за «Оболонь», «Волынь», «Говерлу», «Николаев». Провел 22 матча в составе сборной Украины разных возрастов.

Завершив карьеру футболиста, Гибалюк работал тренером. В 2018–2019 годах входил в тренерский штаб Сергея Шищенко, когда тот возглавлял «Николаев».

Полностью тренерский штаб «Звягеля» будет сформирован позже. Команда готовится к календарному поединку 8-го тура с клубом «Реал Фарма», который состоится 18 сентября.