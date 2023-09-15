В пятницу, 15 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Заря». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 18:30.

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«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Заря»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.