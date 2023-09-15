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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.09.2023 18:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 05:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:48
23
0

Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 18:30 поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги

15 сентября 2023, 05:10 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:48
23
0
Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 15 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Заря». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 18:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Заря»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.

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Источник Sport.ua
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