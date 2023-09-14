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Франция
14 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:11
393
0

ПСЖ потерял звездного новичка до конца месяца

Марко Асенсио получил травму в сборной

14 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:11
393
0
ПСЖ потерял звездного новичка до конца месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

«ПСЖ» официально сообщил том, что новичок команды Марко Асенсио выбыл как минимум до конца месяца. Ранее он получил травму стопы в матче за сборную Испании против Грузии (победа 7:1).

Также «ПСЖ» сообщил о том, что повреждение сухожилия Килиана Мбаппе оказалось несерьезным, и он готов продолжать тренировочный процесс.

Асенсио перешел в «ПСЖ» прошедшим летом из «Реала» на правах свободного агента. В трех стартовых матчах сезона в Ла Лиге 27-летний испанец отличился двумя голами и одной результативной передачей.

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Марко Асенсио ПСЖ травма сборная Испании по футболу Килиан Мбаппе
Источник ФК ПСЖ
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