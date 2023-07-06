Франция06 июля 2023, 15:25 | Обновлено 06 июля 2023, 15:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Марко Асенсио – игрок ПСЖ
Испанский хавбек покинул «Реал»
06 июля 2023, 15:25 | Обновлено 06 июля 2023, 15:26
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«ПСЖ» официально сообщил о подписании испанского полузащитника Марко Асенсио. Контракт с 27-летним испанцем рассчитан на три года – до лета 2026 года.
Асенсио перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента – его контракт с «Реалом» истек в конце июня. Это уже второе подписание «ПСЖ» свободного агента за день – ранее чемпионы Франции презентовали Милана Шкриньяра.
В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 8 ассистов в 51 матче за «Реал» во всех турнирах.
🔴 #WelcomeAsensio 🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2023
pic.twitter.com/9Z77gqhYS3
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