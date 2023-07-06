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Франция
06 июля 2023, 15:25 | Обновлено 06 июля 2023, 15:26
271
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марко Асенсио – игрок ПСЖ

Испанский хавбек покинул «Реал»

06 июля 2023, 15:25 | Обновлено 06 июля 2023, 15:26
271
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Асенсио – игрок ПСЖ
ФК ПСЖ. Марко Асенсио

«ПСЖ» официально сообщил о подписании испанского полузащитника Марко Асенсио. Контракт с 27-летним испанцем рассчитан на три года – до лета 2026 года.

Асенсио перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента – его контракт с «Реалом» истек в конце июня. Это уже второе подписание «ПСЖ» свободного агента за день – ранее чемпионы Франции презентовали Милана Шкриньяра.

В прошлом сезоне на счету Асенсио 12 голов и 8 ассистов в 51 матче за «Реал» во всех турнирах.

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ПСЖ Марко Асенсио свободный агент
Источник ФК ПСЖ
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