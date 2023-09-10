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  4. Испания потеряла двух игроков из-за травм
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 14:33 |
392
0

Испания потеряла двух игроков из-за травм

Ольмо и Асенсио не сыграют с Кипром

10 сентября 2023, 14:33 |
392
0
Испания потеряла двух игроков из-за травм
RFEF. Марко Асенсио и Дани Ольмо

Федерация футбола Испании официально сообщила о том, что два игрока национальной сборной досрочно покинули расположение команды. Речь идет о полузащитниках Дани Ольмо и Марко Асенсио.

Оба игрока получили травмы в матче отбора на Евро-2024 против Грузии (победа 7:1) и были заменены еще до перерыва. В матче против сборной Кипра 12 сентября Асенсио и Ольмо не сыграют.

Вместо них главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте уже вызвал двух других игроков: вингера «Барселоны» Феррана Торреса и форварда «Вильярреала» Йереми Пино. Оба сегодня утром уже провели первую тренировку с «Фурией Рохой».

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сборная Испании по футболу Дани Ольмо Марко Асенсио травма Евро-2024 Ферран Торрес Ереми Пино
Источник RFEF
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