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  4. Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Чемпионат Европы
14 сентября 2023, 17:53 |
1105
7

Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»

Экс-форвард «Динамо» Киев – о матче Италия – Украина

14 сентября 2023, 17:53 |
1105
7
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард «Динамо» Киев Олег Саленко поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 Италия – Украина (2:1):

«Первые 25 минут футбола вообще не было, потом немного немного проснулись. Хорошо, хоть забили случайный гол. Второй тайм расставил все на свои места — никакой атакующей игры нет, все в защите. Явно, что команда на вторую игру оказалась не готова — хорошо, что итальянцы в последние минут 15−20 остановились и никуда не бежали. Их устраивал результат. Это понятно, ведь свое дело они сделали. Сборной Украины нужно было идти вперед, пытаться забить, но запаса сил не было.

Все лидеры потерялись в матче с Италией. Не хватило свежести, сыгранности, опыта, чтобы подержать мяч. Один или два игрока не должны решать игру, но когда несколько ведущих игроков команды теряются, то игра не идет. Например, Мудрик и в «Челси» не играет, и в сборной не может раскрыться. Ему нужно менять команду, куда-то уходить.

Цыганков в Испании показывает совсем другой футбол, а в этом матче тоже был малозаметен. Ярмоленко тоже не хватает физических кондиций. Пасы отдает, но это не тот игрок, который раньше мог выбежать вперед. Андрей пытался несколько раз, но заметно, что сил не хватает. Больше создавать моменты было некому.

Понятно, что в первом матче набегались, но это не оправдание, потому что можно было бы хотя держать мяч, катать его. В конце концов, мяч контролировала Италии, а у наших не было сил его отбирать».

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Олег Саленко Италия - Украина сборная Украины по футболу Михаил Мудрик
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 7
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nicksaf
на металіст
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0
Владислав Рейский
в аренду его надо пока шо
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0
Summertime
Наверное он и сам уже об этом подумывает.   Дела пошли  хуже чем у Вернера.  Затюкают парня, а он и сам уже на поле как чужой.  Но контракт то продолжительный.  Многие  верят что ещё лучшее у него впереди.
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0
Злий Глобинець
Чому поставили фото Саленка бозна-якої давнини? Актуальне ставити посоромились?
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-1
Андрей Залищук
Саленко, скільки на грудь прийняв?
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-2
Фанькин кот
А Саленко нужно меньше пить. И не нести чушь. Хорошо, хоть так сыграли. Ничья и минимальное поражение против двух топов дорогого стоят. Хотя многие прогнозировали разгромы по 0-3, 0-4.
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-2
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