Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря
В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 15 сентября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Заря».
Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киева Клим Заброда. Начало матча в 18.30.
«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.
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