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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 15:45 |
137
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги

14 сентября 2023, 15:45 |
137
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря
ФК Металлист 1925

В пятницу, 15 сентября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Заря».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киева Клим Заброда. Начало матча в 18.30.

«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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