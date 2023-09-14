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  4. Бывший владелец Интера: «Лукаку наихудшим образом отплатил клубу»
Италия
14 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 14 сентября 2023, 14:40
845
0

Бывший владелец Интера: «Лукаку наихудшим образом отплатил клубу»

Массимо Моратти – о поведении бельгийского нападающего

14 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 14 сентября 2023, 14:40
845
0
Бывший владелец Интера: «Лукаку наихудшим образом отплатил клубу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

78-летний Массимо Моратти высказал мнение о поведение бывшего нападающего «Интера» Ромелу Лукаку летом этого года.

После минувшего сезона, который Лукаку провел в «Интере» на правах аренды у «Челси», «нерадзурри» хотели выкупить права на игрока. Однако переход сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами, в частности, с «Ювентусом». В итоге Ромелу ушел в «Рому» на правах аренды.

«Эх, не говорите мне об этом. Будучи сторонним наблюдателем, я был разочарован. Он отплатил клубу, одноклубникам, болельщикам самым худшим образом», – заявил Моратти, который, напомним, владел «Интером» с 1995 по 2004 год и в 2006-м.

Ранее поведение Лукаку раскритиковал экс-директор «Интера» Вальтер Сабатини.

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Массимо Моратти Ромелу Лукаку Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sportitalia
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