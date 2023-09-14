Бывший владелец Интера: «Лукаку наихудшим образом отплатил клубу»

78-летний Массимо Моратти высказал мнение о поведение бывшего нападающего «Интера» Ромелу Лукаку летом этого года.

После минувшего сезона, который Лукаку провел в «Интере» на правах аренды у «Челси», «нерадзурри» хотели выкупить права на игрока. Однако переход сорвался из-за переговоров Ромелу с другими клубами, в частности, с «Ювентусом». В итоге Ромелу ушел в «Рому» на правах аренды.

«Эх, не говорите мне об этом. Будучи сторонним наблюдателем, я был разочарован. Он отплатил клубу, одноклубникам, болельщикам самым худшим образом», – заявил Моратти, который, напомним, владел «Интером» с 1995 по 2004 год и в 2006-м.

Ранее поведение Лукаку раскритиковал экс-директор «Интера» Вальтер Сабатини.